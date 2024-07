Camera, oggi question time con i ministri Salvini, Tajani, Calderone e Bernini

(Adnkronos) – Si svolge oggi, mercoledì 31 luglio, alle 15, il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, risponde a una interrogazione sulle iniziative, anche di carattere normativo, in relazione ai criteri di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, alla luce della situazione abitativa nelle periferie milanesi (Foti – FDI). Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, risponde a interrogazioni sulle iniziative, in ambito europeo e internazionale, in relazione allo svolgimento delle elezioni presidenziali in Venezuela (Orsini FI-PPE); sulla linea tenuta dal Governo nell’ambito del giudizio relativo all’assassinio avvenuto in Congo dell’ambasciatore Luca Attanasio, del carabiniere Vittorio Iacovacci e del loro autista (Gadda – IV-C-RE); sulle iniziative per promuovere un immediato cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e per impedire l’estensione del conflitto nell’area mediorientale (Fratoianni – AVS). La ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Elvira Calderone, risponde a interrogazioni sulle iniziative normative volte a consentire alle imprese edili, in presenza di eventi meteorologici avversi, una maggiore flessibilità nel ricorso alla cassa integrazione guadagni ordinaria in territori di montagna (Manes – Misto-Min.Ling.); sulle iniziative, anche a seguito della sostituzione del reddito di cittadinanza con l’assegno di inclusione, volte a garantire una misura di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale comprensiva del sostegno all’affitto (Carotenuto – M5S); sulle iniziative a salvaguardia dei livelli occupazionali presso i punti di vendita con marchio Euronics (Giaccone – Lega). La ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, risponde a interrogazioni sulle iniziative volte ad armonizzare le procedure di riconoscimento dei titoli accademici conseguiti all’estero (Pastorella – AZ-PER-RE); sulle iniziative volte a garantire agli atenei pubblici i fondi necessari per il personale, la copertura dei costi essenziali e la valorizzazione della ricerca e della didattica (Manzi – PD-IDP); sulle iniziative per valorizzare gli specializzandi in medicina, anche attraverso una riforma complessiva del sistema formativo di specializzazione (Lupi – NM(N-C-U-I)-M). —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)