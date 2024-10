Caos Termini, sconforto dei passeggeri: “Informazioni? Ci hanno detto ‘vedete se riuscite a partire'” – Video

(Adnkronos) – “Dovevamo partire alle 9.35 per Venezia ma il treno è stato cancellato. Abbiamo assolutamente la necessità di partire in giornata, quindi dobbiamo trovare una soluzione. Informazioni? Zero, qualcuno ci ha anche detto ‘Prova a vede’ se riesci a parti'”. E’ lo sconforto di una delle centinaia di passeggeri bloccati alla stazione di Roma Termini oggi, 2 ottobre, per il guasto alla linea che ha provocato ritardi e cancellazioni su tantissime tratte. “Ci hanno dato il numero del customer care che dopo lunghissima attesa, se non cade la linea e ti risponde – racconta ancora la passeggera all’Adnkronos – non può comunque fare nulla, quindi siamo qui sperando di poter partire”. Stessa situazione lamentata da un altro passeggero che sarebbe dovuto partire questa mattina per Genova: “Non vedo nessuna indicazione nemmeno sul display, ho provato anche a contattare il call center di Trenitalia ma non mi hanno dato nessuna informazione – afferma rassagnato – . Qui al punto informazioni c’è una lunghissima fila, quindi non sappiamo cosa succederà, purtroppo”. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)