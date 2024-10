Caparezza annuncia un nuovo album: la sorpresa nel giorno del suo compleanno

(Adnkronos) –

Caparezza compie oggi 51 anni e festeggia con un annuncio ai fan: il ritorno sulle scene musicali con un nuovo album. La notizia è arrivata dal rapper pugliese tramite i suoi canali social, dove ha pubblicato una foto in sala di registrazione accompagnata dalla didascalia: “Sì, sto scrivendo un nuovo album. Ci vorrà tempo, modo e persino coniugazione ma arriverà. Love”. Sullo schermo alle sue spalle si legge un ’51’, lil numero delle candeline che spegne oggi. L’atteso ritorno discografico arriva a tre anni di distanza da ‘Exuvia’, l’ottavo album in studio pubblicato nel 2021. Ancora nessuna informazione su titolo, data di uscita e contenuti del nuovo progetto, ma la conferma del rapper è bastata a scatenare l’entusiasmo dei fan sui social. Caparezza infatti aveva rivelato di aver ricevuto una diagnosi di acufene e per questo aveva deciso di interrompere i concerti e rallentare su tutti i fronti negli ultimi anni. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)