9.7 C
Firenze
venerdì 21 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Capuano (Conai): “Per imprese transizione ambientale vista come freno”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “La transizione ambientale viene vissuta dalle imprese come un freno”, l’utilizzo di materiali riciclati potrebbe essere una risorsa “per non vedere la transizione ambientale come un costo”. Lo ha detto oggi il presidente di Conai, Ignazio Capuano, intervenendo in apertura all’evento “Il futuro della sostenibilità tra sfide emergenti e transizione competitiva”, in corso a Milano.  

La transizione ambientale si somma “al costo dell’energia, alla disponibilità di materiali critici che non abbiamo – ha sottolineato Capuano – e ci mettono in posizione di debolezza geopolitica”. “Ci proponiamo di essere sostenibili, ma tanti non riescono a fare ciò”, per questo “un sistema che utilizza materie prime seconde permetterebbe di ridurre le emissioni di co2, il consumo di energia e metterebbe a disposizione materiali”. 

sostenibilita

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
9.7 ° C
9.8 °
9 °
80 %
2.6kmh
20 %
Ven
10 °
Sab
6 °
Dom
9 °
Lun
12 °
Mar
11 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1594)ultimora (1499)sport (51)demografica (44)attualità (33)Regione Toscana (22)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati