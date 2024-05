Carlo III più ricco della regina Elisabetta, il patrimonio supera quello della madre

(Adnkronos) – Il patrimonio di re Carlo III ha ufficialmente superato quello netto della sua defunta madre, la regina Elisabetta. Lo rivela la Sunday Times Rich List 2024, secondo cui la ricchezza personale del monarca 74enne è salita a quasi 710 milioni di euro, rendendolo la 258esima persona più ricca del Regno Unito. La ricchezza di Elisabetta II era calcolata in 431 milioni di euro prima della sua morte nel settembre 2022, secondo la Times Rich List di quell'anno. In particolare, la ricchezza di re Carlo è aumentata di 11 milioni di euro rispetto allo scorso anno. Secondo il Times , le proprietà di re Carlo, Sandringham House e Balmoral Castle, sono i suoi beni più preziosi. Un ex assistente del monarca ha dichiarato che il re Carlo ha ricostruito la sua ricchezza dopo che la sua defunta ex moglie, la principessa Diana, ricevette l'equivalente di oltre 20 milioni di euro nell'accordo di divorzio del 1996. La ricchezza del monarca è aumentata grazie ai profitti del Ducato di Cornovaglia, una proprietà da 1,3 milioni di euro che comprende oltre 5.260 ettari di terra e 26a attività agricole. "È diventato attento nel mettere da parte i proventi del Ducato dopo quella fuoriuscita di capitale", ha detto l'ex aiutante al Times. "Non stiamo parlando di grandi somme qui, diverse decine di milioni, non di più. Ci sono ipotesi secondo cui la regina Camilla avrebbe apportato una buona quantità di denaro grazie alla loro relazione, ma in realtà non è corretto", ha aggiunto l'assistente. Secondo il New York Post, re Carlo ha aumentato i profitti annuali del ducato del 42,6%, a oltre 28 milioni di euro tra il 2011 e il 2022. In 10 anni, secondo quanto riferito, ha ricevuto oltre 247 milioni di euro dal ducato. Il Ducato di Cornovaglia fu fondato dal re britannico Edoardo III nel 1337 ed è stato tramandato a ciascun duca di Cornovaglia. Dopo la morte della regina Elisabetta, lo ha ereditato il principe William. Dopo il decesso di sua madre, re Carlo ha ereditato anche un portafoglio di investimenti del valore stimato di quasi 140 milioni di dollari. Oltre a questo, re Carlo e la famiglia reale ricevono ogni anno anche un Sovereign Grant, un pagamento da parte del governo britannico utilizzato per finanziare i doveri reali ufficiali. Tuttavia, secondo il Times, la ricchezza totale di re Carlo è difficile da stimare a causa del valore pubblicamente sconosciuto dei gioielli, della collezione d'arte e dei doni della famiglia reale ricevuti nel corso dei secoli. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)