32.3 C
Firenze
martedì 7 Luglio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Caso Balogun, il commento ‘a sorpresa’ di Ibrahimovic fa infuriare i tifosi

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Il caso Balogun fa discutere anche dopo l’eliminazione degli Stati Uniti dai Mondiali. In queste ore, sui social sta diventando virale una frase di Zlatan Ibrahimovic pronunciata in diretta su Fox Sports, prima degli ottavi tra il Belgio e la nazionale americana. “Quello che voglio dire è che sono felice per gli Stati Uniti, perché non era un cartellino rosso. Non avrebbe dovuto ricevere un cartellino rosso, avrebbero dovuto prendere questa decisione prima” ha detto l’ex campione svedese, tornando in tv sul tema della squalifica annullata a Balogun.  

Una frase, quella pronunciata dallo svedese, che ha generato l’indignazione di tantissimi appassionati. Che sui social, e non solo, non hanno risparmiato le critiche: “Ma si ricorda che fino a poco tempo fa giocava anche lui?” scrive qualcuno. E ancora, qualche altro utente su X: “Parole davvero assurde per un ex calciatore”. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
32.3 ° C
33.5 °
30.9 °
45 %
1.3kmh
6 %
Mar
33 °
Mer
34 °
Gio
38 °
Ven
38 °
Sab
38 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2232)ultimora (1338)Video Adnkronos (482)sport (114)salute (87)Tecnologia (69)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati