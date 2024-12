Cecchettin, solidarietà di papà Gino all’avvocato di Turetta: “Inaccettabile busta con proiettili”

(Adnkronos) – “La notizia della busta contenente proiettili inviata all’avvocato Giovanni Caruso è profondamente inquietante e inaccettabile da concepire in una società civile”. Lo afferma Gino Cecchettin, papà di Giulia, in merito a quanto accaduto all’indomani della sentenza al difensore di Filippo Turetta condannato all’ergastolo per l’omicidio delle ventiduenne di Vigonovo. “Ogni forma di intimidazione o violenza, anche simbolica, è da condannare senza esitazione. La giustizia deve fare il suo corso in un clima di rispetto e serenità. Atti come questi non rappresentano alcuna forma di solidarietà verso le vittime, anzi rischiano di offuscare la serietà del lavoro che stiamo portando avanti nella Fondazione Giulia Cecchettin” aggiunge. “È solo attraverso questi principi che possiamo costruire una società più giusta e umana. Esprimo piena solidarietà all’avvocato Caruso e il mio auspicio è che le autorità facciano luce rapidamente su questo grave episodio. Esorto tutti a impegnarsi a promuovere valori di rispetto, pace e dialogo, anche nei momenti più difficili. Anche e soprattutto di dolore. Continuiamo a lavorare insieme, con fermezza e senza cedere all’odio” conclude Gino Cecchettin. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)