Cede giostra a Gallipoli, feriti 4 ragazzini: tragedia sfiorata al lunapark

(Adnkronos) – Poteva diventare una tragedia l'incidente di ieri sera alla giostra di Gallipoli, nel quale sono rimasti feriti non in modo grave quattro ragazzini. Secondo le news di oggi, l'attrazione a seggiolini, più nota come 'calcinculo' è stata sequestrata dal pubblico ministero Donatina Buffelli della Procura della Repubblica di Lecce. Sul caso indagano gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Gallipoli. A cedere sarebbe stato il palo in ferro al quale è appeso un pallone che i partecipanti devono cercare di acciuffare mentre la giostra gira in velocità. I ragazzini hanno riportato contusioni ma non fratture e sono stati tutti dimessi.