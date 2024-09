Cercapersone come bombe, strage in Libano: Hezbollah accusa Israele

(Adnkronos) –

Migliaia di cercapersone esplodono tutti insieme in Libano. Un’azione coordinata contro Hezbollah con effetti dirompenti: almeno 11 morti e circa 4000 feriti in un attacco hi-tech che assesta un colpo durissimo ai miliziani. A sferrare il colpo, sarebbe stato Israele, che non rivendica l’azione e non commenta le accuse. Le news che trapelano, chiamano in causa il Mossad: gli uomini dell’intelligence avrebbero collocato una quantità di un potente esplosivo – la pentrite – all’interno dei ‘pager’, che sarebbero esplosi a causa dell’aumento delle temperature delle batterie. Ci si interroga sull’attuazione concreta del piano che rappresenta un unicum: mai, fino ad ora, si era assistito ad un’offensiva di tale portata e con simili caratteristiche. Funzionari della sicurezza libanesi hanno rivelato che i dispositivi di comunicazione erano arrivati in Libano cinque mesi fa ed erano stati distribuiti di recente agli operativi di Hezbollah. L’ipotesi più concreta prevede che prima della distribuzione siano stati intercettati proprio dai servizi segreti dello stato ebraico: all’interno di ogni apparecchio sarebbero stati inseriti meno di 20 grammi di pentrite, una quantità sufficiente a innescare l’esplosione di strumenti che, generalmente, vengono tenuti in tasca. Le esplosioni hanno causato almeno 11 morti e oltre 4mila feriti, 400 delle quali in condizioni critiche. Il ministero della Sanità di Beirut ha precisato che la maggior parte delle esplosioni hanno causato ferite alle mani e al volto. I numeri dell’attacco sono aumentati di ora in ora, arrivando a livelli impressionanti: si è partiti da 800 feriti, poi 2000, quindi 3000, alla fine più di 4000. Non sarebbe stato coinvolto il leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah. Tra le vittime una bambina di nove anni, Fatima Jaafar Abdullah, e due “combattenti” di Hezbollah, uno dei quali sarebbe il figlio del deputato del gruppo, Ali Ammar. Ferito anche l’ambasciatore iraniano in Libano, Mojtaba Amani. Il diplomatico ha riportato “una ferita superficiale” ed è “attualmente sotto osservazione in ospedale”, ha riferito una fonte informata citata dall’agenzia di stampa iraniana Fars. “Le sue condizioni generali sono buone”, ha fatto sapere l’ambasciata iraniana a Beirut X.

L’attacco ha avuto effetti anche in Siria, dove evidentemente sono stati distribuiti alcuni degli apparecchi: Secondo quanto riferito da Saberin News, affiliato ai Guardiani della rivoluzione iraniani, sette persone sono rimaste uccise a Damasco, nella roccaforte sciita di Seyedah Zeinab. I numeri impressionanti della strage non sono casuali. I cercapersone, in Libano, sono uno strumento fondamentale di comunicazione per Hezbollah. Pochi mesi fa, il 13 di febbraio, Nasrallah, aveva chiesto a tutti i membri del partito di smettere di usare telefonini, di distruggerli, seppellirli o chiuderli in una scatola di ferro. “In questa fase, sbarazzatevi di tutti i cellulari, sono agenti di morte”, aveva dichiarato dopo l’uccisione di comandanti in raid mirati di Israele (dallo scorso sette ottobre più di 20 operativi sono morti in raid mirati lontani dalla linea del fronte, fra cui tre comandanti delle forze speciali Radwan). Sul campo di battaglia quindi, i cellulari hanno lasciato il posto ai pager, che ricevono notifiche o messaggi senza essere allacciati a una rete internet. I media libanesi hanno rilanciato immediatamente la pista israeliana. La tesi viene sposata anche dal sito statunitense Axios, che delinea un quadro sulla base di informazioni fornite da un’anonima fonte informata:

l’attacco è stato approvato durante incontri avvenuti questa settimana tra il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ed esponenti del suo governo

.



Per la fonte lo Stato ebraico intende così portare la sua lotta contro Hezbollah a una nuova fase, cercando allo stesso tempo di evitare di arrivare a una guerra su larga scala. L’attacco prende forma mentre si diffondono le news relative ad un imminente viaggio del segretario alla Difesa degli Stati Uniti Lloyd Austin: il numero 1 del Pentagono dovrebbe recarsi in visita in Israele domenica e lunedì. Washington, intanto, chiarisce che non è stata coinvolta e non è stata avvisata in anticipo dell’operazione attribuita a Israele, dice il portavoce del Dipartimento di Stato americano, Matthew Miller. “Gli Stati Uniti non sono stati coinvolti. Gli Stati Uniti non erano a conoscenza di questo incidente in anticipo e, in questo momento, stiamo raccogliendo informazioni”, afferma Miller durante una conferenza stampa. Hezbollah ha promesso che Israele riceverà la “giusta punizione” per le esplosioni. Nel secondo comunicato diffuso dopo l’attacco, l’organizzazione sciita libanese ha accusato lo Stato ebraico di essere “pienamente responsabile” dell’ “aggressione criminale” che ha portato “al martirio di alcune persone e al ferimento di un gran numero di persone”. “Questo nemico traditore e criminale riceverà sicuramente la sua giusta punizione per questa aggressione peccaminosa, da un luogo che non si aspetta, e Allah è testimone di ciò che diciamo”, ha aggiunto Hezbollah. “Gli attentati in Libano rappresentano un’escalation che porterà solo al fallimento e alla sconfitta di Israele”, dichiara Hamas, condannando l’esplosione. “L’operazione terroristica avvenuta in Libano rientra nel quadro dell’aggressione sionista globale contro la regione”, ha aggiunto la fazione palestinese, indicando Israele come “totalmente responsabile delle ripercussioni del grave crimine”. Diverse compagnie aeree hanno iniziato a cancellare i voli per Israele per il timore di una potenziale rappresaglia di Hezbollah. Secondo alcuni media in ebraico, Air France ha annullato i suoi voli Tel Aviv-Parigi per le prossime 48 ore. E così, secondo il Times of Israel, hanno fatto Lufthansa, Swiss International Air Lines e Brussels Airlines. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)