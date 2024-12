Cesare Cremonini ‘cupido’, prova a far tornare insieme due fan – Video

(Adnkronos) – Doveva concederle un semplice autografo, ma Cesare Cremonini ha trasformato l’incontro con la fan Marina in un momento ancora più speciale, ironico ma anche commovente. La giovane chiede al cantautore un autografo per Salvatore, ma quando Cremonini le inizia a fare delle domande confessa: “É il mio ex, mi ha lasciato la settimana scorsa”. Cremonini prima commenta con un “Non se lo merita” poi credendo che la giovane desideri un ricongiungimento con l’ex prende ancora carta e penna. Convinto che non basti il semplice autografo, scrive a Salvatore: “Sono qui con Marina, pensaci bene…”. Poi si rivolge alla ragazza e le dice: “Se ti lascia ancora dopo questa è un c******e”. La scena è stata condivisa dalla stessa Marina sui suoi canali social. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)