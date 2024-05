Chef Rubio aggredito sotto casa: “Mi hanno massacrato di botte”

(Adnkronos) –

Aggressione sotto casa per chef Rubio. A denunciarlo via social con un video lo stesso Gabriele Rubini, video in cui appare sanguinante e attribuisce l'aggressione a una "squadraccia sionista". "Mi hanno aspettato fuori casa e mi hanno massacrato di botte, erano in 6, hanno tagliato i fili del cancello per massacrarmi fuori casa", dice su X con il viso sanguinante e con un occhio gonfio. Qualche ora dopo Chef Rubio ha postato un'altra foto e un post in cui ringrazia tutti e tutte per il sostegno: "Alla fine punti in testa dove mi hanno dato la martellata, tagli ed escoriazioni dove mi hanno preso a mattonate, frattura dell’orbita facciale dove sono finiti i 60 pugni mirati, e si ricomincia. Un abbraccio alla comunità ebraica". —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)