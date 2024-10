‘Chi l’ha visto?’, i casi della puntata di domani

(Adnkronos) – L’incredibile storia di Luciano: esce dal lavoro, viene investito e quando si riprende non ricorda più gli ultimi quarant’anni della sua vita. Non riconosce i figli e non sa chi è. La sua testimonianza sarà proposta da Federica Sciarelli a ‘Chi l’ha visto?’, in diretta domani alle 21.20 su Rai 3. E poi il braccialetto elettronico per salvaguardare le donne da mariti o compagni violenti: è uno strumento utile? Funziona davvero? Come si è risolta la storia di Tiziana che, nonostante l’ex marito abbia il braccialetto, ha paura di uscire di casa per andare al lavoro a poche centinaia di metri?

Il caso di Riccardo, poi, il ragazzo che ha lasciato la sua macchina presso la diga del Furlo ed è scomparso. I genitori ricevono telefonate da sciacalli che chiedono soldi per dare informazioni e altre con urla e lamenti. E come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)