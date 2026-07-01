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Chi l’ha visto?, salta ipotesi Coletta per il dopo Sciarelli: è caccia aperta

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Tramonta l’ipotesi di Stefano Coletta alla conduzione di ‘Chi l’ha visto?’. Secondo quanto apprende l’Adnkronos, la Rai sarebbe ancora lontana da una soluzione per la sostituzione di Federica Sciarelli. Dopo 22 anni al timone del programma, l’addio del volto iconico della storica trasmissione di Rai3 ha ufficialmente aperto la partita più importante dei prossimi palinsesti televisivi. 

Si riapre dunque il totonomi, con diversi scenari sul tavolo. Eleonora Daniele e Francesca Fialdini si sarebbero sfilate, mentre l’ipotesi di Francesca Fagnani non è mai realmente decollata a causa del suo impegno con ‘Belve’. Restano in corsa profili come Giorgia Cardinaletti e Manuela Moreno, attualmente alla guida della versione estiva de ‘La Vita in Diretta’. Un’altra pista porta a un grande ritorno: Pino Rinaldi, ex autore storico del programma e oggi volto di La7. 

Tuttavia, non è escluso che la scelta possa ricadere su una soluzione interna, promuovendo una delle inviate storiche del programma come Raffaella Griggi o Veronica Briganti. Questa strategia ricalcherebbe quella già adottata con successo da ‘Report’, quando Milena Gabanelli, dopo 20 anni, lasciò la conduzione a Sigfrido Ranucci, un volto cresciuto nella sua squadra. Mentre da Viale Mazzini si vagliano tutte le opzioni, spunta un nome nuovo nel novero dei papabili: quello di Emilia Brandi, giornalista e conduttrice nota al grande pubblico come volto del programma ‘Cose Nostre’ su Rai1. L’attesa per la decisione è scandita da un appuntamento cruciale: questa sera, nell’ultima puntata di questa stagione di ‘Chi l’ha visto?’ (in onda su Rai3 dalle 21.15), Federica Sciarelli saluterà ufficialmente il suo pubblico, chiudendo un capitolo lungo 22 anni. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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