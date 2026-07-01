Wimbledon, oggi Sinner-Borges – Diretta

(Adnkronos) –

Jannik Sinner torna in campo a Wimbledon 2026. Oggi, mercoledì 1 luglio, il fuoriclasse azzurro affronta Nuno Borges nel secondo turno dello Slam inglese. Il numero uno del ranking Atp arriva dal successo al debutto contro il serbo Kecmanovic, mentre il portoghese arriva dal successo contro Boyer. Il vincitore affronterà uno tra Jenson Brooksby e Ignacio Buse al terzo turno.



﻿

In caso di passaggio del turno, l’azzurro sfiderà uno tra Brooksby e Buse.

—

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)