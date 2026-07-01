Chi l’ha visto?, oggi ultima puntata di Federica Sciarelli: anticipazioni

(Adnkronos) – Va in onda stasera, mercoledì 1 luglio 2026, dalle 21.15, l’ultimo appuntamento di ‘Chi l’ha visto?’ di questa stagione. Ma oggi sarà anche l’ultima puntata condotta da Federica Sciarelli, che lascia la trasmissione in onda su Rai 3.

Durante la puntata saranno presentati documenti inediti sulla giudice Francesca Ercolini, trovata morta una mattina di quattro anni fa nella sua casa. Il caso era stato archiviato come suicidio ma ora, dopo la riesumazione del corpo e la nuova autopsia, si torna a investigare e ci sono sei indagati.E poi il caso di Alessandra Ollari: era stata trovata morta in un prato poco distante da casa sette mesi dopo. Ora la nuova consulenza antropologica ha permesso di capire che è stata uccisa, l’osso ioide è stato spezzato quando era ancora in vita. La Procura chiede però l’archiviazione: non ci sono gli elementi per individuare con certezza l’omicida.

Elisa Claps è stata trovata dopo 17 anni nel sottotetto della Chiesa della Santissima Trinità: la mamma Filomena aveva sempre detto che la figlia non si era allontanata e che sicuramente era stata uccisa. Danilo Restivo è stato condannato, ma Filomena – in diretta a “Chi l’ha visto?” – continua a chiedere che si chiariscano le complicità: com’è possibile che il suo corpo sia rimasto per anni in una chiesa?

Come sempre spazio agli appelli, alle richieste di aiuto, alle segnalazioni dei telespettatori di persone in difficoltà.

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