Claudio Amendola, la figlia a MasterChef: “Voglio fare questo nella vita”. Ma per Locatelli è ‘no’

(Adnkronos) – È andata in onda l’ultima parte delle selezioni di MasterChef 14: la classe è ora formata! Tra gli aspiranti chef non sfugge il nome di Alessia Amendola, figlia dell’attore Claudio Amendola e della doppiatrice Marina Grande. Alessia Amendola, doppiatrice romana, classe 1984, ha svelato il suo sogno di diventare chef nella seconda puntata del talento culinario di Sky. “Sono doppiatrice, è una cosa di famiglia, visto che mio nonno e mia nonna erano doppiatori. Mio nonno era Ferruccio Amendola”, ha raccontato l’attrice presentando ai tre giudici le sue tagliatelle al limone. Nonostante il ‘no’ da parte di Giorgio Locatelli, Alessia ha ottenuto il grembiule grigio, dichiarando con determinazione: “Farò questo in ogni caso, voglio fare la chef”. Purtroppo, però,

il suo percorso si è interrotto al blind test

. Figlia d’arte, Alessia ha seguito le orme del nonno, Ferruccio Amendola, e del padre nel mondo del doppiaggio, prestando la voce a numerose star internazionali come: Anne Hathaway, Ellen Page, Emma Roberts, Jennifer Lawrence e Amanda Seyfried. Il suo talento le ha fatto conquistare prestigiosi premi, tra cui Miglior Doppiatrice al Gran Premio Internazionale del Doppiaggio nel 2008 e il Leggio D’Oro per la migliore interpretazione femminile nel 2012. Nel 2014, ha inoltre recitato nel film ‘La Mossa del Pinguino’, che ha segnato l’esordio alla regia del padre Claudio Amendola. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)