Come fare una recensione on line a regola d’arte: la guida

(Adnkronos) – Più della metà dei consumatori usa le recensioni come bussola per i propri acquisti. Per questo dato, emerso da una recente ricerca, la piattaforma per la prenotazione dei ristoranti TheFork ha scritto un vademecum per chi le scrive. Dall'ultimo sondaggio della piattaforma emerge che quasi la metà degli intervistati (44,2%) legge in media più di 5 recensioni prima di scegliere e prenotare un ristorante. "Le recensioni rappresentano un valido supporto per i consumatori e un efficace strumento di marketing per le piccole e medie imprese. Oltre a contrastare le frodi, impegno che TheFork abbraccia da sempre, è essenziale che tutti si impegnino a creare un 'sistema meritocratico' che premi la qualità. Sulla nostra piattaforma, i ristoranti con voti dall'8 al 10 ricevono 3,5 prenotazioni in più rispetto a quelli che hanno voti inferiori”, commenta Carlo Carollo, Country Manager Italia di TheFork. Il vademecum 'Recensisci Responsabilmente' suggerisce consigli pratici per la stesura di una valutazione utile, sia ai futuri clienti del locale, sia ai gestori. Eccoli punto per punto: 1. Se non ci mangi, non posti: è fondamentale che una recensione sia basata sull'esperienza diretta di consumare almeno un pasto nel locale. Questo assicura una valutazione accurata e significativa, evitando giudizi basati su supposizioni o informazioni parziali. 2. Bilancia il giudizio: evita estremi sia nell'elogiare che nel criticare il locale, fornendo un giudizio ponderato ed equilibrato. 3. Considera tutti gli aspetti: una recensione efficace dovrebbe tener conto di vari parametri, tra cui l'offerta del menù, il servizio, i prezzi e la lista dei vini. Ma anche la ragione della tua visita, l'ambiente e l'accoglienza ricevuta. Questi dettagli sono cruciali per offrire agli altri utenti un quadro completo dell'esperienza e per aiutare i gestori dei ristoranti a comprendere meglio le preferenze dei clienti. 4. Sii onesto e trasparente: ammetti eventuali incertezze e adatta il tono della recensione al tipo di ristorante o esperienza gastronomica. La trasparenza e l'onestà sono fondamentali per mantenere l'integrità delle recensioni e la fiducia degli utenti. 5. Scrivi in modo chiaro e corretto: utilizza uno stile naturale, chiaro e corretto, evitando eccessi o errori di forma o di linguaggio. 6. Rispetta la privacy e mantieni un tono civile: evita di condividere informazioni personali e utilizza un linguaggio rispettoso. Offri critiche costruttive che possano essere utili sia agli altri utenti che ai gestori dei ristoranti. Una delle principali misure adottate da TheFork per garantire l'integrità e l'affidabilità delle recensioni è il requisito che solo coloro che hanno effettivamente prenotato e consumato nel ristorante hanno il permesso di lasciare una recensione. Questo processo di verifica garantisce che le recensioni siano basate su esperienze reali e autentiche. Inoltre, la piattaforma utilizza avanzati sistemi di controllo automatico e manuale per verificare e moderare le recensioni. Questi sistemi analizzano i commenti alla ricerca di parole che hanno un’alta probabilità di essere contenute in recensioni sospette. Si tratta di termini che di per sé non sono negativi, ma che potrebbero essere inclusi per esempio in recensioni discriminatorie. Un'équipe di esperti esamina, inoltre, manualmente le recensioni in caso di dubbi o segnalazioni da parte degli utenti. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)