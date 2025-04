Conference League, Fiorentina-Celje 2-2 e viola in semifinale

(Adnkronos) – Missione compiuta per la Fiorentina che, pur con qualche sofferenza di troppo, avanza per il terzo anno consecutivo alla semifinale di Conference League dove affronterà gli spagnoli del Betis Siviglia. Tra le mura amiche del ‘Franchi’ i viola pareggiano 2-2 con il Celje, battuto 2-1 una settimana fa in Slovenia nel match d’andata. I padroni di casa aprono e chiudono le marcature con Mandragora al 37′ e Kean al 67′, nel mezzo le reti di Matko al 54′ e Namanic al 65′. Il Celje parte aggressivo e con un paio di imbucate in verticale arriva in area, decisivo Comuzzo che intuisce l’ultimo passaggio e lo intercetta arpionando il pallone. All’11’ prima chance per i padroni di casa: Mandragora da sinistra mette un traversone per la testa di Pongracic che conclude alto. Al quarto d’ora discesa palla al piede di Pongracic che poi vede il movimento in profondità di Kean e lo premia con un’imbucata perfetta, l’ex Juve cerca il destro sul primo palo, chiuso però dal portiere in angolo. Al 24′ ospiti pericolosi, Svetlin parte largo da sinistra, uno-due con Seslar e arriva a calciare da ottima posizione, De Gea compie un grande intervento e salva i suoi. Al 27′ Fagioli di tacco in area premia una sovrapposizione a sinistra di Gudmundsson, cross morbido sulla testa di Mandragora che si trova nell’area piccola davanti al portiere e di testa lo centra in pieno mancando una grande opportunità. Al 33′ Fiorentina pericolosa su palla inattiva: Comuzzo spizza di testa e Ranieri sempre di testa gira bene verso la porta, con Silva che ci mette una mano. Al 37′ arriva il vantaggio viola: altra iniziativa di Pongracic che vede Mandragora andare in profondità e lo premia, il centrocampista va al tiro con il destro non sbaglia. Al 43′ Nemanic ci prova da lontano ma la conclusione è da dimenticare e termina altissima. In avvio di ripresa bella giocata di Kean che va via sulla sinistra ne salta due ed entra in area ma poi, arrivato sul fondo, viene chiuso in corner quando prova a mettere al centro. Al 9′ arriva il pari degli ospiti, la difesa viola si fa sorprendere da una verticalizzazione che manda Matko nello spazio, il suo tiro davanti supera De Gea vale l’1-1. Un minuto dopo giallo per Folorunsho per un pestone ai danni di Svetlin. Al 16′ giallo anche per Mandragora, che dopo una trattenuta di Svetlin risponde con troppa irruenza allontanandolo e finendo per colpirlo con una gomitata, gesto non violento ma il centrocampista gigliato rischia parecchio. Al 20′ il Celje trova addirittura il gol del vantaggio. Corner da sinistra diretto sul secondo palo, Nemanic arriva in corsa, con Pongracic che se lo perde, e il suo colpo di testa supera De Gea. La gioia degli sloveni dura solo due minuti perché al 22′ la Fiorentina trova il pari con Kean che parte sul filo del fuorigioco a sinistra e trova l’angolino lontano con un tocco preciso di interno destro. Dopo un lungo consulto con il Var l’arbitro convalida la rete. Al 34′ svarione della difesa slovena sulla punizione calciata nel cuore dell’area, Ricardo Silva esce a vuoto e Karnicnik si trova la palla sui piedi a un metro dalla porta, ma non riesce a stopparla. Ranieri è lestissimo ad approfittare per mettere in rete, ma dopo il check del Var viene ravvisata la sua posizione di fuorigioco. Al 35′ doppio cambio per Palladino che toglie Fagioli e Parisi e inserisce Richardson e Gosens. Al 45′ altro doppio cambio viola con Adli e Beltran per Mandragora e Gudmundsson. Nei sei minuti di recupero il Celje spinge ma la Fiorentina resiste e al triplice fischio dell’arbitro può fare festa con i propri tifosi. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)