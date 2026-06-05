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Continental si conferma Top Sponsor e Official Tyre del Giro d’Italia Women

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Entra nel vivo il Giro d’Italia Women 2026, la Corsa Rosa al femminile organizzata da RCS Sports & Events in collaborazione con la Federazione Ciclistica Italiana e con il patrocinio del Ministero dello Sport e dei Giovani. Dopo la partenza dello scorso 30 maggio da Cesenatico, la competizione sta vedendo le migliori cicliste internazionali sfidarsi tappa dopo tappa. Il gruppo procede verso Saluzzo, in provincia di Cuneo, dove domenica 7 giugno si terrà il gran finale di quest’edizione, che vede nuovamente Continental a supporto della manifestazione sportiva, in qualità di Top Sponsor e Official Tyre. Scattata nello stesso weekend in cui si è concluso il Giro d’Italia, la corsa sta mostrando un livello molto alto, con 21 team e 147 atlete in gara.  

Nove tappe, un totale di quasi 1.200 km e oltre 12.000 metri di dislivello complessivi, attraverso 6 regioni (Emilia-Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto-Adige, Lombardia e Piemonte) per un percorso tecnico e avvincente, che vedrà l’inedita ascesa del Colle delle Finestre, abbinata al Sestriere, e in cui la campionessa in carica Elisa Longo Borghini cercherà di difendere il titolo conquistato nelle ultime due edizioni.  

“L’anno scorso la vittoria finale è stata decisa all’ultimo chilometro dell’ultima tappa, a dimostrazione di quanto questo appuntamento sia competitivo ed emozionante. È un evento che cresce costantemente d’interesse e, di conseguenza, cresce il ritorno in termini di investimento, anche grazie a una copertura televisiva garantita a livello mondiale – dichiara Giorgio Cattaneo, Responsabile Comunicazione di Continental Italia -. Il ciclismo è uno sport popolare, capace di unire e richiamare sulle strade e davanti agli schermi milioni di appassionati e curiosi. Il Giro d’Italia Women ci permette di allargare ulteriormente i nostri confini, intercettando un pubblico femminile sempre più vasto e attento. In questo contesto possiamo raccontare i valori del brand in modo diretto ed efficace, andando oltre i canali canonici per trattare tematiche che ci stanno profondamente a cuore e su cui lavoriamo assiduamente, come l’inclusività e il rispetto”. 

 

Il ciclismo in rosa è in una fase di forte espansione sportiva e mediatica e la scelta di Continental di sostenerlo risponde a una precisa visione valoriale e strategica, legata alla crescita del movimento e all’importanza sempre maggiore del pubblico femminile all’interno della target audience di riferimento del brand.  

La presenza al Giro d’Italia Women è solo un tassello del più ampio e strutturato posizionamento di Continental nel mondo bike. La collaborazione con RCS Sports & Events, confermata fino al 2027, si estende infatti anche agli altri grandi appuntamenti del calendario ciclistico italiano: dal Giro d’Italia, passando per il Giro-E e il Giro Next Gen, fino alle grandi “Classiche” e al progetto educativo BiciScuola, l’iniziativa dedicata a sensibilizzare le nuove generazioni sui temi della sicurezza stradale. 

  

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