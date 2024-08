Convention democratica, una superstar per Kamala Harris: ecco chi è

(Adnkronos) – Sale la febbre per l’ospite a sorpresa nella serata conclusiva della Convention nazionale democratica. Ma chi potrebbe essere? In molti ritengono che a unirsi alla schiera di celebrità presenti a Chicago per sostenere la vicepresidente Kamala Harris sia Beyoncé. Giovedì, in occasione di un briefing del Democratic Congressional Campaign Committee per donatori e lobbisti, la domanda centrale è stata se Beyoncé si sarebbe esibita prima del discorso di accettazione della Harris. La canzone ‘Freedom’ è diventata un inno per Harris. Pink canterà ‘What About Us’, secondo quanto riferito alla Cnn da due funzionari che conoscono da vicino la pianificazione della convention, mentre le Chicks eseguiranno l’inno nazionale. Ma anche se l’attesa per queste star musicali era alta, le speculazioni su Beyoncé non sono diminuite nelle ore precedenti l’arrivo dei delegati alla convention. I funzionari della convention, molti dei quali non sono a conoscenza della lista degli invitati, hanno rifiutato di commentare. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)