Coppa Davis, oggi l’ultima partita di Nadal? Orario e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Oggi Rafa Nadal potrebbe giocare la sua ultima partita da professionista. Il tennista spagnolo che si ritirerà al termine della Coppa Davis in corso a Malaga, scenderà in campo con la maglia della Spagna contro l’Olanda nei quarti di finale, per provare a raggiungere un ultimo titolo ai 92 già conquistati in carriera. “Non so se giocherò nel doppio oppure nel singolare. Abbiamo una grande squadra, tutti questi giocatori hanno avuto una grande stagione sul circuito, quindi è compito del capitano decidere cosa è meglio per la Spagna. A livello fisico mi sento bene, senza alcun nessun problema. Sono contento di finire la mia vita professionale, giocando in Coppa Davis, dopo tutto la Davis del 2004 è stata una delle mie prime grandi gioie da tennista. Sono felice di dire addio giocando di nuovo con la Spagna, che è qualcosa che ho sempre amato e mi ha dato cose che non mi hanno dato i singoli tornei” ha detto Nadal in conferenza stampa alla vigilia del match. Il match tra Spagna e Olanda, ovvero la possibile ultima partita di Rafa Nadal, andrà in scena alle 17. L’incontro sarà visibile in diretta esclusiva sui canali Sky Sport, ma anche in streaming su NOW e sull’app SkyGo. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)