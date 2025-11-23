6.4 C
Firenze
domenica 23 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Coppa Davis, Sinner: “Vittoria incredibile”. E Binaghi: “Aveva ragione lui”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Jannik Sinner esulta con l’Italia. Il tennista azzurro, che ha rinunciato alla chiamata di capitan Volandri, ha fatto i complimenti alla Nazionale, che oggi, domenica 23 novembre, ha battuto la Spagna in finale di Coppa Davis: “Complimenti per questa vittoria incredibile”, ha scritto Sinner con tanto di emoticon tricolori in una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram. 

A tirare in ballo il numero due del mondo, che al momento del ‘gran rifiuto’ alla Davis aveva generato molte polemiche, è stato il presidente della Fitp Angelo Binaghi: “Aveva ragione Sinner, potevamo vincerla anche senza di lui”, aveva detto ai microfoni Rai pochi minuti dopo il trionfo. 

Il riferimento è all’intervista concessa dal numero due del mondo a SkySport, in cui Sinner ricordava come l’Italia avesse una squadra forte anche senza di lui e che poteva vincere comunque il torneo. Una profezia diventata realtà. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
6.4 ° C
7.9 °
5.3 °
75 %
1kmh
75 %
Dom
7 °
Lun
11 °
Mar
12 °
Mer
10 °
Gio
10 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1620)ultimora (1529)sport (47)demografica (44)attualità (31)Regione Toscana (23)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati