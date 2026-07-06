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Coppia dispersa in montagna tra Friuli Venezia Giulia e Veneto: ricerche sugli Spalti di Toro

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(Adnkronos) – Allarme per la scomparsa di una coppia marchigiana tra Domegge di Cadore (Belluno) e Cimolais (Pordenone). Due quarantenni originari di Osimo (Ancona) risultano dispersi dopo che oggi non si sono presentati al lavoro, facendo scattare la segnalazione dei familiari. 

I due fidanzati erano partiti nei giorni scorsi dal Rifugio Pordenone, dove è stata ritrovata ancora parcheggiata la loro auto, e avrebbero indicato diversi possibili itinerari sugli Spalti di Toro, tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. 

L’ultimo contatto con amici e familiari risale a mercoledì 1 luglio, mentre l’ultima cella telefonica agganciata è stata registrata a Domegge di Cadore nel pomeriggio di giovedì. 

Le squadre del Soccorso alpino stanno battendo i principali sentieri della zona, mentre gli elicotteri del Suem 118 di Pieve di Cadore e del Friuli Venezia Giulia, insieme a quelli della Guardia di Finanza e dei Vigili del fuoco, stanno effettuando perlustrazioni dall’alto senza esito. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

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