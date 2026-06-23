Cordier (Groupama Assicurazioni): “Chiarezza e prossimità guidano la consulenza”

(Adnkronos) – “Il nostro osservatorio Change Lab Italia 2030 ci dice che siamo un popolo di risparmiatori, ma che ci manca la cultura e l’educazione finanziaria”. Lo ha detto Pierre Cordier, amministratore delegato e direttore generale di Groupama Assicurazioni, presentando la sesta edizione dell’Osservatorio ‘Change Lab, Italia 2030, dedicata al tema dell’educazione finanziaria. “Questa mancanza percepita di competenze si traduce in un freno quando si tratta di prendere una decisione di investimento – ha spiegato Cordier – Le persone ci stanno dicendo che hanno bisogno di strumenti chiari per capire il presente e fronteggiare il futuro con maggiore consapevolezza nelle proprie scelte”.

Secondo Cordier, tra clienti e consulenti assicurativi “c’è di mezzo un impegno molto forte: quello della chiarezza e delle scelte consapevoli”. Un ruolo che, ha precisato, viene svolto attraverso una rete di agenti chiamata a “interpretare i bisogni reali delle persone e accompagnarle in ogni fase della vita”. Cordier ha sottolineato che il cambiamento culturale richiesto dall’indagine coinvolge l’intera società: “Creare una cultura significa andare molto oltre il semplice consiglio assicurativo. Ci dobbiamo impegnare a creare un linguaggio di chiarezza, accessibilità e comprensibilità nel mondo del risparmio, della previdenza e della protezione”.

Sul tema dell’intelligenza artificiale, ha osservato che “non va considerata come una minaccia o come una soluzione onnicomprensiva, ma come uno strumento, un alleato”. La prospettiva indicata dagli italiani, ha aggiunto, è quella di “un modello ibrido in cui la tecnologia conviva con l’essere umano come supporto”, combinando capacità di analisi dei dati e interpretazione umana delle esigenze del cliente.

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