Cosenza, strage di migranti sulla Ss 106: 4 corpi carbonizzati in auto. Si indaga per omicidio

(Adnkronos) – Quattro migranti, di origine pakistana, sono stati trovati carbonizzati all’interno di un minivan nei pressi di una stazione di carburante lungo la Ss 106 jonica, ad Amendolara. Gli investigatori della Squadra Mobile di Cosenza seguono la pista dell’omicidio.

Le indagini sono coordinate dalla Procura di Castrovillari, diretta dal procuratore Alessandro D’Alessio. Le vittime erano tutte braccianti agricoli, impiegati nei campi della Sibaritide e diretti verso la Piana del Metapontino, nel Materano.

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