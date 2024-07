Covid in Italia, casi in aumento bollettino ultima settimana: 3.855 contagi e 18 morti

(Adnkronos) – Continua il rialzo dei casi di Covid in Italia. Dal 27 giugno al 3 luglio i nuovi positivi sono stati 3.855, in crescita dai 2.505 del 20-26 giugno. Scendono i morti, da 21 a 18. I tamponi aumentano da 79.339 a 81.900 e il tasso di positività passa da 3,2% a 4,7%. Questi i dati del bollettino settimanale pubblicato sul sito del ministero della Salute. Il Lazio è ancora primo per numero di nuovi contagi: 813 nell'ultima settimana contro i 576 della precedente, con un morto (zero nella precedente). Subito sotto la Lombardia, con 751 nuovi casi rispetto ai 533 della settimana prima e 5 decessi (8 nei 7 giorni precedenti). —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)