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Cremona, 24enne ucciso a coltellate dopo una lite per motivi passionali: fermato aggressore

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Un 24enne, cittadino albanese, è stato ucciso a coltellate al termine di una lite in strada, ieri notte, a Vescovato, in provincia di Cremona. Sulla vicenda indagano i carabinieri. I fatti si sono verificati attorno alla mezzanotte. Il giovane sarebbe stato aggredito e ucciso da un 32enne italiano del paese, al culmine di un litigio. Trasportato in ospedale, il 24enne è morto poco dopo il ricovero. 

Stando a una prima ricostruzione, la rissa, scaturita probabilmente per motivi passionali, sarebbe iniziata con un primo confronto acceso tra i due in un bar di Cremona, con spintoni e una piccola colluttazione. A innescare la rissa sarebbe stata una pregressa relazione tra la compagna del 24enne e il presunto omicida. 

Il 32enne italiano, incensurato, è tornato a casa, a Vescovato. Lì è stato raggiunto dal 24enne, che si è presentato sotto l’abitazione assieme ai suoi fratelli. Il 32enne è quindi sceso in strada con un coltello e ha colpito prima il fratello della vittima e poi ha aggredito mortalmente alla gola con alcuni fendenti il 24enne. Il fratello della vittima non sarebbe in pericolo di vita. L’uomo è stato ricoverato all’ospedale di Cremona. 

Il 32enne, rimasto ferito, si trova piantonato all’ospedale Maggiore di Cremona. La sua posizione è al vaglio dell’autorità giudiziaria. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

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