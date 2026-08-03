Sarah Ferguson come l’Araba Fenice, prepara il gran ritorno grazie a un’eredità da 700 milioni

(Adnkronos) – C’è da scommeterci. Dopo l’estate, l’Araba Fenice spiccherà di nuovo il volo. Grazie soprattutto a un’eredità di 700 milioni di euro, Sarah Ferguson risorgerà dalle ceneri, in cui si era autosepolta dal giorno dell’arresto, a febbraio, dell’ex marito Andrew Mountbatten-Windsor, per fare il suo gran ritorno. A Windsor, per la precisione, dove sembra stia cercando casa. Prima la separazione e poi il divorzio dall’ex principe Andrea, nel mezzo lo scandalo dell’estate del 1992, quando furono pubblicate le foto in cui il suo amante John Bryan le baciava l’alluce a bordo piscina a Saint-Tropez, infine i legami con Jeffrey Epstein e la bancarotta, dopo il fallimento di sei sue società: Fergie ha affrontato numerosi guai e, dopo essere stata affossata, ha sempre saputo risollevarsi e vincere, tornando sempre alla ribalta. L’ultima strategia dopo l’arresto di un giorno dell’ex marito nel febbraio 2026, coinvolto nello scandalo Epstein? Mantenere un profilo basso, anzi rasoterra, scomparendo praticamente del tutto dai radar, fatti salvi sporadici avvistamenti in Austria, Svizzera e Italia.

Ma quella di Fergie non era una fuga, ma il suo modo per recuperare le forze e tornare alla carica. Facendo leva, non solo sulle doti personali di resilienza, ma anche sulla rete infinita di conoscenze. Cancellato “l’amico supremo” Epstein, infatti, Sarah ha attinto all’ex fidanzato Paddy McNally, conosciuto prima del matrimonio con Andrew e con il quale avrebbe poi riallacciato la relazione, che – secondo quanto rivelato dall’autore esperto di questioni reali Phil Dampier al Daily Mail – le avrebbe lasciato in eredità oltre 700 milioni di euro. “Sembrava essere al suo punto più basso dopo lo scandalo Jeffrey Epstein, che ha rovinato lei e il suo ex marito, Andrew Mountbatten-Windsor, ed è scomparsa per mesi prima di essere ritrovata in una spa austriaca. Ma, a quanto pare, aveva vissuto per un periodo con il suo primo fidanzato, Paddy McNally, e la sua morte le ha permesso di risolvere i suoi problemi finanziari”.

“Fino a questa svolta degli eventi – ha aggiunto l’esperto reale – avrei detto che Fergie si sarebbe potuta trasferire all’estero, magari in Portogallo, dove sua figlia Eugenie vive per la maggior parte del tempo, o in Australia, dove vive sua sorella. Ma ora penso che sia probabile che rimarrà nel Regno Unito, e ci sono voci secondo cui starebbe cercando casa nella zona di Windsor”. Secondo l’autore, tuttavia, Fergie dovrà tentare di riconciliarsi con Carlo III e riabilitare la sua reputazione per tornare davvero alla ribalta. Ma per lei nulla sembra impossibile. “Fergie ha ancora i suoi fan, e non bisogna mai darla per spacciata”, ha concluso.

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