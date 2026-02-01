Cremonese-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – L’Inter di nuovo protagonista in Serie A. Oggi, domenica 1 febbraio, i nerazzurri affrontano la Cremonese – in diretta tv e streaming – in trasferta nella 23esima giornata di campionato. La squadra di Chivu è reduce dalla vittoria contro il Borussia Dortmund in Champions League, che è valsa la qualificazione ai playoff, mentre in campionato aveva battuto il Pisa 6-2 a San Siro. Quella di Nicola invece ha perso contro il Sassuolo nell’ultimo turno.

La sfida tra Cremonese e Inter è in programma oggi, domenica 1 febbraio, alle ore 18. Ecco le probabili formazioni:

Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Grassi, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Pio Esposito, Lautaro. All. Chivu

Cremonese-Inter sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv, ma anche su quelli SkySport. La partita si potrà seguire anche in streaming sull’app di SkyGo, sulla piattaforma di Dazn e su NOW.

—

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)