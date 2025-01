Croazia, urne aperte per ballottaggio presidenziali: Milanovic vola nei sondaggi

(Adnkronos) – Gli elettori croati sono chiamati oggi alle urne per il ballottaggio delle presidenziali, un voto che vede il capo dello Stato in carica Zoran Milanovic proiettato verso un secondo mandato. Esito quasi scontato stando ai sondaggi e che rappresenterebbe un duro colpo per il partito di governo. Milanovic si presenta al ballottaggio contro Dragan Primorac, sostenuto dal partito HDZ che governa la Croazia. Sostenuto dall’opposizione di sinistra, Milanovic ha ottenuto più del 49% dei voti due settimane fa durante il primo turno, sfiorando la vittoria. Primorac ha raccolto meno del 20% dei consensi, rendendo improbabile una sua rimonta. Una vittoria schiacciante di Milanovic sarebbe l’ultima battuta d’arresto per l’HDZ e per il Primo Ministro Andrej Plenkovic – acerrimo rivale politico di Milanovic – dopo lo scandalo di corruzione emerso a novembre. Secondo un sondaggio pubblicato giovedì, Milanovic otterrebbe oltre il 62% dei voti espressi, contro il 28% di Primorac. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)