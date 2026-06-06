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Crolla palazzina a Porto Sant’Elpidio, un morto e due feriti: si cerca donna dispersa

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Tragedia nelle prime ore di oggi, sabato 6 giungo, nel Fermano, dove una violenta esplosione ha provocato il crollo di una palazzina a Porto Sant’Elpidio. Il bilancio provvisorio è di un morto e due feriti, mentre proseguono senza sosta le ricerche di una donna ancora dispersa sotto le macerie. 

La deflagrazione è avvenuta poco prima delle 6 del mattino. Secondo le prime ricostruzioni, all’origine dell’esplosione ci sarebbe una fuga di gas che avrebbe causato il crollo dell’edificio. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e le forze dell’ordine per coordinare le operazioni di soccorso. 

I vigili del fuoco hanno recuperato il corpo senza vita di un uomo e soccorso due persone rimaste coinvolte nell’esplosione. Tra queste, un ragazzo è stato estratto vivo dalle macerie dopo un delicato intervento di salvataggio. 

Le operazioni di ricerca continuano per individuare una donna dispersa. In azione squadre specializzate del nucleo Usar (Urban Search and Rescue), unità cinofile, droni ed escavatori, impegnati nel controllo dell’area e nella rimozione delle macerie. 

L’episodio ha scosso profondamente la comunità di Porto Sant’Elpidio. Le autorità stanno lavorando per accertare le cause esatte dell’esplosione e verificare eventuali responsabilità. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

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