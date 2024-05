(Adnkronos) – Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha lasciato in anticipo il Consiglio Supremo di Difesa per essere trasportato in ambulanza in ospedale. E' quanto fanno sapere fonti della Difesa. Il ministro è stato trasportato in ospedale per essere sottoposto ad accertamenti dopo che, a quanto apprende l'Adnkronos, era stato colto da un senso di malessere nel corso della riunione. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)