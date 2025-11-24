Crotone, abusi sessuali su minori e maltrattamenti: arrestati un uomo e una donna

(Adnkronos) – Una donna di 42 anni di Isola Capo Rizzuto, nel Crotonese, è stata arrestata dai carabinieri della locale Tenenza in seguito a una condanna passata in giudicato. La donna dovrà scontare una pena complessiva a 8 anni di reclusione, per reati che vanno dalla violenza sessuale in danno di minori ai maltrattamenti in famiglia. Le indagini hanno permesso di far emergere come in diverse occasioni avrebbe abusato dei propri figli minori costringendoli a praticare atti sessuali nei suoi confronti e a subire continue vessazioni, terminate solo con l’intervento dei carabinieri. Anche a Scandale i carabinieri hanno arrestato un uomo, 52enne del posto, in seguito a una condanna passata in giudicato: dovrà scontare una pena a tre anni di reclusione per il reato di maltrattamenti in famiglia.

