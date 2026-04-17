D4vd arrestato, cantante accusato dell’omicidio di Celeste Rivas Hernandez

(Adnkronos) – Il cantautore statunitense D4vd è stato arrestato ieri per l’omicidio di Celeste Rivas Hernandez, la 14enne trovata morta a Hollywood nel bagagliaio della sua Tesla lo scorso settembre.

Secondo quanto riferito dal Dipartimento di Polizia di Los Angeles, D4vd — il cui vero nome è David Anthony Burke — è stato arrestato dalla Robbery-Homicide Division con l’accusa di aver ucciso Hernandez ed è attualmente detenuto senza possibilità di uscire su cauzione. Il caso sarà presentato lunedì all’ufficio del procuratore distrettuale per la valutazione formale delle accuse.

La polizia di Los Angeles ha confermato di aver indagato, dopo la morte di Hernandez, anche su un viaggio compiuto dal 21enne nella zona di Santa Barbara durante la primavera del 2025. Un portavoce del musicista aveva dichiarato a settembre che Burke stava “collaborando pienamente con le autorità”, anche se — secondo quanto riportato da Nbc Los Angeles il 18 novembre — Burke successivamente non avrebbe più collaborato con le forze dell’ordine.

Gli agenti erano stati chiamati l’8 settembre in un deposito giudiziario dopo alcune segnalazioni di un forte cattivo odore proveniente da un’auto rimasta lì per diversi giorni. All’interno del bagagliaio anteriore del veicolo, la polizia ha trovato un corpo smembrato, collocato in un sacco.

L’auto, registrata a Hempstead, Texas, a nome di Burke, era stata sequestrata dopo essere stata abbandonata sulle colline di Hollywood, dove i residenti avevano segnalato un forte odore di decomposizione provenire dal veicolo. Dal 9 settembre scorso, si è così aperta una indagine sulla morte.

La scomparsa di Hernandez dalla sua abitazione di Lake Elsinore, in California, era stata denunciata l’anno precdente. Secondo lo sceriffo della contea di Riverside, era stata vista l’ultima volta nell’aprile 2024. Dopo il ritrovamento del corpo, la polizia aveva dichiarato che non era ancora stata determinata la causa della morte. Poco dopo la scoperta, Burke aveva annullato senza clamore il suo tour negli Stati Uniti e rinviato la promozione del suo album.

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