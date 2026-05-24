16.8 C
Firenze
domenica 24 Maggio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Da noi… a ruota libera, oggi domenica 24 maggio: gli ospiti di Fialdini

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
‘Da noi… a ruota libera’ torna oggi, domenica 24 maggio, con un nuovo appuntamento sempre condotto da Francesca Fialdini in onda alle 17.20 su Rai 1.
 

A raccontarsi in questa puntata saranno Dalila Di Lazzaro, attrice simbolo del cinema italiano e scrittrice di diversi romanzi, insieme al compagno Manuel Pia; Andrea Delogu, conduttrice, scrittrice e attrice, in sala dal 28 maggio con il film ‘Innamorarsi e altre pessime idee’; Fiorella Mannoia, cantautrice tra le più amate, che sarà in tour da giugno con ‘Fiorella canta Fabrizio e Ivano – Anime Salve’, un viaggio tra i brani più amati di Fabrizio De André e Ivano Fossati.  

Con Francesca Fialdini parlerà anche del suo ruolo di ambasciatrice e testimonial di Amref, la più grande onlus sanitaria in Africa. Infine, la storia di Cesare Faldini, chirurgo ortopedico di fama mondiale, che da molti anni ha deciso di passare le sue vacanze estive, facendo volontariato negli ospedali di paesi in via di sviluppo dove, negli anni, ha operato oltre 1.500 bambini affetti da gravi malformazioni. 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
16.8 ° C
17.8 °
15.4 °
57 %
1kmh
0 %
Dom
29 °
Lun
33 °
Mar
35 °
Mer
34 °
Gio
32 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2429)ultimora (1216)Video Adnkronos (434)ImmediaPress (260)lavoro (131)salute (90)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati