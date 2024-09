Da ‘Uomini e donne’ al matrimonio: Teresa Langella e Andrea Dal Corso sposi

(Adnkronos) –

Teresa Langella e Andrea Dal Corso si sono sposati nello splendido scenario della cattedrale di Sorrento. Il loro amore è nato in televisione, quando nel 2018 si sono conosciuti a ‘Uomini e Donne’: lei sedeva sul trono di ‘Uomini e donne’ e lui era tra i corteggiatori. “Sei tutto quello che ho sempre voluto. Abbiamo immaginato momenti, persone, sensazioni ma viverle è come sentirsi abbracciarti dall’universo. Questo è il sapore della felicità”, ha scritto Teresa Langella condividendo le foto del matrimonio, celebrato il 14 settembre. La data era stata annunciata durante un’intervista a Verissimo. “Siamo veramente gli opposti che riescono con un pizzico di coraggio a capire le reciproche diversità è lì che si trova tutto il bello”, aveva detto Dal Corso a Silvia Toffanin. Qualche giorno prima delle nozze, i due avevano ricevuto una sorpresa da amici e famigliari: gli auguri in strada di parenti e amici con tanto di fuochi d’artificio. “Qui, nella casa che mi ha vista crescere, in quel viale dove da piccola giocavo a nascondino citofonando case e oggi vi rivedo tutti qui, come se il tempo non fosse mai passato! Qui, dove le radici non si sono mai staccate e dove per sempre io troverò CASA MIA”, aveva scritto Langella. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)