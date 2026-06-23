36.1 C
Firenze
martedì 23 Giugno 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Damiani (Fi): “Collaborazione istituzioni e associazioni fondamentale”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – “È fondamentale instaurare e consolidare un rapporto di collaborazione tra le istituzioni e le associazioni che da molti anni si occupano di educazione finanziaria”. Lo ha detto il senatore Dario Damiani (Fi), componente della 5ª Commissione Programmazione economica e Bilancio, a margine del convegno ‘Educazione finanziaria e giovani. Comprendere la Gen Z per costruire il futuro’, promosso su sua iniziativa al Senato della Repubblica in collaborazione con Aief e Value Partners, dedicato alla presentazione della ricerca sulla Generazione Z. 

Damiani ha sottolineato la necessità di “aiutare il nostro Paese a risalire nelle classifiche internazionali”, richiamando i dati emersi dall’indagine presentata durante l’incontro. “Questi ragazzi, che hanno un’età compresa tra i 14 e i 28 anni, rappresentano il futuro dell’Italia: hanno già iniziato a compiere scelte economiche importanti o si accingono a farlo”, ha spiegato. 

 

Secondo il senatore, la diffusione degli strumenti digitali, dei social media e della moneta virtuale rende ancora più urgente un’azione condivisa tra istituzioni e realtà che operano nel settore. “Unire le forze tra istituzioni e associazioni permette di agire tempestivamente per colmare un divario che non riguarda solo i giovani, ma attraversa diversi settori”, ha osservato. Damiani ha infine evidenziato come l’educazione finanziaria rappresenti un tema trasversale, che interessa anche le piccole e medie imprese e il superamento del divario di genere.  

“È necessario promuovere l’autonomia finanziaria delle donne, affinché possano gestire i propri redditi e compiere scelte economiche in modo indipendente. Collaborare tra associazioni e istituzioni serve proprio a colmare queste disparità”, ha concluso. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
36.1 ° C
36.7 °
34.9 °
34 %
1.8kmh
68 %
Mar
35 °
Mer
34 °
Gio
37 °
Ven
38 °
Sab
41 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1496)ultimora (1127)Video Adnkronos (448)salute (96)sport (88)Tecnologia (82)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati