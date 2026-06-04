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Darderi operato alle tonsille, l’azzurro valuterà partecipazione al Queen’s prima di Wimbledon

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Luciano Darderi si è operato alle tonsille. Il tennista azzurro aveva annunciato l’intervento pochi giorni fa, dopo l’eliminazione nel secondo turno del Roland Garros contro Francisco Comesana. “Mi devo operare da un anno, sono sempre malato, anche adeso ho avuto la febbre – aveva detto il numero 17 del ranking Atp al termine dell’ultimo match giocato a Parigi -. Non lo dico prima dei tornei perché non mi piace farlo sapere, ma neanche con Ofner (all’esordio) dovevo giocare”. Darderi aveva deciso di operarsi per evitare i ricorrenti problemi di influenza nei vari tornei in giro per il mondo, con difese immunitarie spesso basse a causa della pressione continua legata ai tanti impegni.  

Come appreso dall’Adnkronos, si è sottoposto all’operazione lunedì 1 giugno, in una clinica privata a Buenos Aires (dove resterà ancora qualche giorno), e tutto è andato secondo protocollo. I tempi di rientro sono di circa due settimane, ma bisognerà fare attenzione al percorso di cicatrizzazione. Darderi punterà a essere al top a Wimbledon (il terzo Slam della stagione inizierà il 29 giugno) e nelle prossime ore valuterà una sua partecipazione al Queen’s a Londra. (di Michele Antonelli) 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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