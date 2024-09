Denti nuovi per Johnny Depp: il nuovo look dell’attore alle Bahamas – Video

(Adnkronos) – Johnny Depp appare rilassato in un locale alle Bahamas mentre si intrattiene con il barista, un suo fan che alle pareti ha persino appeso un quadro che rappresenta Jack Sparrow, uno dei personaggi più noti dell’attore. Rappresentano queste scene gli scatti e i video diffusi sui social, che hanno destato l’attenzione dei fan di Johnny Depp per un dettaglio: i suoi denti. Denti bianchi, bianchissimi, in netto contrasto con quelli gialli e ‘marci’ (come li avevano definiti in molti sui social) che erano stati notati a Cannes 2023, in occasione della presentazione di ‘Jeanne du Barry’. Durante quel festival si era discusso molto dell’aspetto della dentatura dell’attore (sui social molti scrivevano che sembravano denti “in putrefazione”) tanto che alcuni spettatori, per difenderlo, ipotizzarono che si stesse preparando a interpretare ancora una volta il capitano dei Pirati dei Caraibi (la dentatura di Jack Sparrow non è molto attraente). E invece no, i denti erano proprio i suoi e, sì, il loro stato era pessimo. Ora però sembra che l’attore sia corso ai ripari. “Johnny Depp si è rifatto i denti”, scrivono su X. E ancora: “I suoi denti non sono mai stati così bianchi”, “Finalmente la sua bocca ha un aspetto sano”. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)