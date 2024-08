Disordini nel carcere di Torino, feriti 6 agenti della polizia penitenziaria

(Adnkronos) – Una rissa tra detenuti si è trasformata in una protesta con disordini ieri in diversi reparti nel carcere di Torino. Sei agenti della polizia penitenziaria sono rimasti feriti, due di questi hanno avuto anche un’intossicazione. Tutti sono stati trasportati in ospedale. La rivolta è iniziata nel primo pomeriggio, sono stati incendiati materassi e distrutte parti dell’arredo. Infine i detenuti, che non volevano rientrare in cella, hanno buttato olio sul pavimento per impedire l’intervento dei poliziotti. I disordini sono durati diverse ore. ”Nella nottata anche grazie all’intervento di 120 poliziotti penitenziari la situazione è tornata sotto controllo”, sottolinea all’Adnkronos il segretario generale di Spp, Aldo Di Giacomo. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)