Donato ecografo alla Terapia intensiva ‘Shock e trauma’ del San Camillo Roma

(Adnkronos) –

Fabrizio Iacorossi, personal trainer e triatleta, ha affrontato un grave incidente ciclistico nel 2024, durante la preparazione per una competizione ‘Ironman’. Dopo un periodo di ricovero e riabilitazione all’ospedale San Camillo di Roma, ha espresso profonda gratitudine per le cure ricevute. In segno di riconoscenza, la Fondazione Puzzilli ha promosso questa iniziativa benefica per supportare il reparto che ha contribuito al suo recupero. Ieri, in occasione del compleanno di Fabrizio Iacorossi, la consegna dell’ecografo, del valore di 25mila euro, al reparto di Terapia intensiva ‘Shock e Trauma’ del San Camillo. Alla cerimonia ha partecipato: Daniele Puzzilli, presidente della Fondazione Puzzilli; Emiliano Cingolani, direttore del reparto ‘Shock e trauma’: Angelo Aliquò, direttore generale dell’ospedale San Camillo; Arianna Meloni; Gerardo De Carolis, direttore sanitario; Eleonora Alimenti, direttrice amministrativa; Paola Ciurluini, psicologa che ha seguito Fabrizio Iacorossi; Carlo Macro della Uoc Maxillo-Facciale “Siamo lieti di poter contribuire concretamente al miglioramento delle attrezzature del reparto ‘Shock e Trauma’. Questo ecografo rappresenta un importante strumento diagnostico che faciliterà il lavoro dei medici e migliorerà l’assistenza ai pazienti”, ha affermato Puzzilli. “Ringraziamo la Fondazione Puzzilli per questa generosa donazione. L’ecografo donato sarà di grande utilità nel nostro lavoro quotidiano, permettendoci di offrire cure sempre più efficaci ai nostri pazienti”, ha concluso Cingolani. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)