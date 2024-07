Donna annega in mare a Vieste per salvare la nipotina

(Adnkronos) – Una donna di 57 anni di Vieste, in provincia di Foggia, è morta per annegamento dopo essersi tuffata in mare per soccorrere una nipotina di tre anni che stava facendo il bagno nella zona del faro. La bimba è stata riportata sulla spiaggia ma la donna non è riuscita a mettersi in salvo. Non si esclude che possa avere avuto un malore. Il suo corpo è stato recuperato con un’imbarcazione di soccorso. La bambina è stata trasferita in eliambulanza all’ospedale di Foggia per accertamenti. Sono in corso indagini dei carabinieri. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)