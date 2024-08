(Adnkronos) – “Era passata per ritirare la ricetta di un antiparassitario per i suoi gatti della colonia felina, ma era tranquilla”. Lo racconta all’Adnkronos la dottoressa Cristina Bottiglione, medico veterinario della clinica di via Palombarese a Fonte Nuova. Proprio all’uscita dalla struttura è stata uccisa dal marito la 72enne, trovata morta nella sua Fiat Panda. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)