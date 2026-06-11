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È morta Sultana Razon, la vedova di Umberto Veronesi aveva 94 anni

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(Adnkronos) –
Sultana (Susy) Razon Veronesi, pediatra e vedova di Umberto Veronesi, è morta oggi a Milano, città in cui era nata nel 1932. Aveva 94 anni. Medico pediatra, ha esercitato la professione per quarant’anni a Milano presso gli ospedali Fatebenefratelli e San Carlo. Dalla lunga unione con Umberto Veronesi ha avuto sei figli. 

Nata a Milano da genitori turchi, ebrei sefarditi, venuti in Italia nel 1930, da bambina subisce le leggi razziali e la deportazione insieme ai suoi familiari. Riesce a tornare e, con grandi sacrifici, riprendere gli studi. Racconterà di essere grata ai genitori (“ci hanno protetto moltissimo, perché ci hanno fatto studiare”) e di avere potuto studiare all’Università grazie alle esenzioni dalle tasse per merito.  

La madre si ammala di tumore e in quel periodo difficile (“di giorno lavoravo e studiavo, di notte curavo mia mamma”) conosce Umberto Veronesi, un giovane e brillante medico, assistente volontario, che dopo qualche anno sarà suo marito e con il quale condividerà una famiglia numerosa e una grande passione per la medicina e la ricerca, sino alla scomparsa del professore avvenuta nel 2016. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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