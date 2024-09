(Adnkronos) – E’ morto Luca Giurato. Il giornalista e conduttore televisivo aveva 84 anni. Giurato è deceduto oggi 11 settembre 2024 per un infarto fulminante. “Eravamo a Santa Marinella, per goderci l’ultimo scorcio di estate…”, conferma in lacrime all’Adnkronos la moglie Daniela Vergara. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)