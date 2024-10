E’ morto Ratan Tata, ha guidato gruppo per oltre 20 anni

(Adnkronos) – Ratan Tata, l’ex presidente del gruppo Tata, è morto all’età di 86 anni dopo una lunga malattia a Mumbai. Lo ha annunciato il colosso indiano. Nato il 28 dicembre 1937, Ratan Tata era il nipote di Jamshedji Tata, fondatore del gruppo. Dopo essersi laureato come architetto all’Università Cornell, negli Stati Uniti, ha iniziato a lavorare nel gruppo nel 1962. Ratan Tata è stato il presidente del conglomerato indiano per oltre 20 anni, dal 1991 al 2012. Il primo ministro Narendra Modi, in un post su ‘X’, ha reso omaggio a Ratan Tata, ricordando un “imprenditore visionario, un’anima compassionevole, un essere umano straordinario”: “Ha fornito una guida stabile a una delle più antiche e prestigiose case d’affari indiane. Allo stesso tempo, il suo contributo è andato ben oltre i suoi uffici. Si è fatto apprezzare da molte persone grazie alla sua umiltà, alla sua gentilezza e al suo impegno costante per rendere migliore la nostra società”. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)