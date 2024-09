È nato Leone Sinisa, il figlio di Virginia Mihajlovic: “Un supereroe come suo nonno”

(Adnkronos) – A poco meno di tre anni dall’arrivo di Violante, Virginia Mihajlovic e Alessandro Vogliaccio hanno dato il benvenuto al loro secondogenito: Leone Sinisa. Un nome che vuole rendere omaggio al papà di Virginia, il noto calciatore e allenatore Siniša Mihajlović, morto a dicembre 2022 a causa della leucemia mieloide acuta che lo aveva colpito quattro anni prima. A dare la notizia per prima è Arianna Rapaccioni, vedova di Mihajlovic, insieme al quale ha avuto cinque figli, tra cui Virginia. “Un supereroe come suo nonno”, scrive mostrando la foto del neonato. Poi arriva un video sul profilo di Virginia Mihajlovic accompagnato da una dedica: “Tu, Leone Siniša, ancora non lo sai, ma sei l’altra ragione della mia esistenza. Metterti al mondo è stata la seconda emozione più grande della mia vita, e non riuscirei mai a spiegarvi a parole l’emozione di come in un solo attimo il cuore di una mamma riesca a dividersi per due. Violante e Leone siete i miei gioielli”. E tantissimi, nei commenti, oltre a lasciare i propri auguri notano una somiglianza al nonno di cui porta il nome. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)