11.5 C
Firenze
venerdì 21 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

È sempre mezzogiorno, il siparietto sul ‘cappone’: la richiesta di Clerici manda in tilt Persegani

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Momento esilarante a ‘È sempre mezzogiorno’. Nel corso della puntata di oggi, venerdì 21 novembre, durante la preparazione dei ‘ravioli di cappone’, Antonella Clerici ha chiesto al professore Daniele Persegani di spiegare ai telespettatori cosa fosse esattamente un cappone. 

Una domanda che ha messo in evidente difficoltà il cuoco, colto da una risata fragorosa che non è riuscito a trattenere. “Spieghiamo bene Persegani il cappone che cosa è e se è facile da trovare”, ha chiesto la conduttrice. Persagani ha risposto sorridendo: “Perchè devo spiegarlo io?”. “Lo dico a lui perché è un professore”, ha replicato Clerici.  

Persegani ha provato quindi a trovare una definizione: “In questo periodo si trova anche… è un gallo che è stato castrato… e la carne è molto tenera”, ma non è riuscito a concludere la frase a causa delle risate. “Gli è venuta la ridagliola”, ha detto Clerici concludendo il siparietto.  

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
11.5 ° C
12.4 °
10.5 °
62 %
0.9kmh
40 %
Ven
11 °
Sab
6 °
Dom
9 °
Lun
12 °
Mar
11 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1599)ultimora (1504)sport (51)demografica (44)attualità (34)Regione Toscana (22)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati