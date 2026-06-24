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Ebola, primo caso registrato in Francia﻿

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(Adnkronos) –
E’ stato registrato in Francia un primo caso di ebola. Lo ha annunciato il ministero della Sanità francese spiegando che il caso riguarda un medico rientrato da una missione umanitaria nella Repubblica democratica del Congo. Il ministero ha ”confermato di aver individuato un primo caso positivo al virus Ebola sul territorio nazionale”, si legge in una nota.  

Il primo ministro Sebastian Lecornu ”segue da vicino” il caso, ha fatto sapere l’entourage del premier francese. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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