21 C
Firenze
giovedì 4 Giugno 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Errani/Vavassori-Dabrowski/King: orario, precedenti e dove vederla in tv

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Andrea Vavassori e Sara Errani in finale al Roland Garros 2026. Oggi, giovedì 4 giugno, la coppia di tennisti italiani sarà impegnata nell’ultimo atto del tabellone di doppio misto dello Slam di Parigi – in diretta tv e streaming – sfidando quella formata da Gabriela Dabrowski ed Evan King. 

 

La finale di Errani e Vavassori è in programma oggi, giovedì 4 giugno, alle ore 12. Le due coppie di tennisti non si sono mai incontrate in carriera, con quello di Parigi che sarà quindi il loro primo precedente. 

 

Le partite del Roland Garros saranno trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. I match saranno quindi disponibili, anche in streaming, su HBO Max, Discovery+, Dazn, TimVision e Prime Video Channels. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo coperto
21 ° C
22.3 °
19.8 °
68 %
0.9kmh
100 %
Gio
27 °
Ven
25 °
Sab
28 °
Dom
30 °
Lun
32 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2152)ultimora (1139)Video Adnkronos (312)ImmediaPress (279)lavoro (90)sport (77)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati